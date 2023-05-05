Denizli merkezli 'icra takibi' çetesine operasyon 4 ilde, telefonda ulaştıkları kişilere kendilerini avukat olarak tanıtıp icra takibi yalanıyla 200 kişiyi dolandıran 17 kişi gözaltına alındı.

DHA

Güvenlik güçleri bir dolandırıcılık çetesini daha çökertti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda kendisini avukat olarak tanıtıp, 'Hakkınızda icra takibi başlatıldı' diyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyen çok sayıda kişiden gelen şikayetler üzerine harekete geçti.

Polisin yaptığı çalışmada, şüphelilerin eskort siteleri ya da masaj salonlarıyla ortak hareket ederek, mağdurların telefon ve çeşitli bilgilerine ulaştıkları belirlendi.

Dolandırıcıların ardından bu kişilere ulaşıp, hukuk bürosundan aradıklarını söyleyip, kendilerini avukat olarak tanıtıp, 'Randevunuza ya gitmediğiniz için eskort sitesi, masaj salonunun bağlı olduğu ajans mağdur oldu. Bu nedenle hakkınızda icra takibi başlatıldı' diyerek korkuttukları belirlendi.

Gerçek avukatların fotoğraflarını kullandılar

Dolandırıcıların, ardından da bu kişilere internet üzerinden sahte icra takip dosyası gönderdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yazışmalarda, profil fotoğraflarında gerçek avukatların fotoğraflarını kullandıkları ortaya çıktı.

Dolandırıcıların, icra takibinden korkan kişilerle ya da eskort siteleri veya masaj salonlarından randevu talep edenlerin, ailesi ya da yakın çevreleri tarafından duyulmasını istemeyenlerle, uzlaşma yoluna gidebileceklerini söyleyerek, verecekleri IBAN numarasına 2 bin ile 30 bin lira arasında para göndermelerini isteyip, mağdur ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, bu yöntemle 200 kişiyi dolandırdıkları belirlendi.

Sahte icra belgeleri ele geçirildi

Bunun üzerine şüpheliler bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından şüphelilere yönelik Denizli'nin Sarayköy ilçesi başta olmak üzere Aydın, Manisa ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 3'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları, bilgisayarlara ve sahte icra belgeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.