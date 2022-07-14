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Denizli'de 14 yaşındaki çocuk, tüfekle ortalığı karıştırdı

Denizli'de 14 yaşındaki çocuk, tüfekle ortalığı karıştırdı

14 yaşındaki S.Y., babasının av tüfeği ile havaya ateş açtı. Etrafa sıçrayan saçmalar, 27 yaşındaki A.K.’ye, 2 arabaya ve 2 eve isabet etti. Olayda kadın yaralanırken çocuk da 2 saat sonra yakalandı.