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- Denizli'de 14 yaşındaki çocuk, tüfekle ortalığı karıştırdı
Denizli'de 14 yaşındaki çocuk, tüfekle ortalığı karıştırdı
- 14.07.2022 - 08:57
- Güncelleme : 14.07.2022 - 09:39
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kervansaray Mahallesi'nde 14 yaşındaki S.Y., 56 yaşındaki babası İ.Y'nin av tüfeğini bulunduğu yerden aldı.
14 yaşındaki çocuk, aldığı tüfek ile havaya doğru rastgele ateş etmeye başladı.
Tüfekten çıkan saçmalar, erkek arkadaşıyla birlikte ormanlık alanda vakit geçiren 27 yaşındaki A.K.’ye, 2 arabaya ve 2 eve isabet etti.
Saçmalar bir kadına isabet etti
Saçmaların hedefi olan A.K., kolundan yaralanırken kadının erkek arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Kadın hastaneye götürüldü
Olay yerine giden sağlık görevlileri, kolundan hafif şekilde yaralanan kadını Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.
İncelemeler başladı
Bölgede çalışmalar başlatan güvenlik güçleri ise saçmaların isabet ettiği araç ve evlerde inceleme gerçekleştirdi.
Denizli'de 14 yaşındaki çocuk, tüfekle ortalığı karıştırdı VİDEO
14 yaşındaki çocuk yakalandı
İHA'nın haberine göre; yapılan çalışmaların ardından kayıplara karışan 14 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle beraber 2 saat sonra yakalandı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.