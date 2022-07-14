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    Denizli'de 14 yaşındaki çocuk, tüfekle ortalığı karıştırdı

    14 yaşındaki S.Y., babasının av tüfeği ile havaya ateş açtı. Etrafa sıçrayan saçmalar, 27 yaşındaki A.K.’ye, 2 arabaya ve 2 eve isabet etti. Olayda kadın yaralanırken çocuk da 2 saat sonra yakalandı.
    • 14.07.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 09:39
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    Denizli'de 14 yaşındaki çocuk, tüfekle ortalığı karıştırdı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kervansaray Mahallesi'nde 14 yaşındaki S.Y., 56 yaşındaki babası İ.Y'nin av tüfeğini bulunduğu yerden aldı.

    14 yaşındaki çocuk, aldığı tüfek ile havaya doğru rastgele ateş etmeye başladı.

    Tüfekten çıkan saçmalar, erkek arkadaşıyla birlikte ormanlık alanda vakit geçiren 27 yaşındaki A.K.’ye, 2 arabaya ve 2 eve isabet etti.

    Saçmalar bir kadına isabet etti

    Saçmaların hedefi olan A.K., kolundan yaralanırken kadının erkek arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    Kadın hastaneye götürüldü

    Olay yerine giden sağlık görevlileri, kolundan hafif şekilde yaralanan kadını Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

    Denizli de 14 yaşındaki çocuk, tüfekle ortalığı karıştırdı #1

    İncelemeler başladı

    Bölgede çalışmalar başlatan güvenlik güçleri ise saçmaların isabet ettiği araç ve evlerde inceleme gerçekleştirdi.

    Denizli'de 14 yaşındaki çocuk, tüfekle ortalığı karıştırdı VİDEO

    14 yaşındaki çocuk yakalandı

    İHA'nın haberine göre; yapılan çalışmaların ardından kayıplara karışan 14 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle beraber 2 saat sonra yakalandı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Denizli de 14 yaşındaki çocuk, tüfekle ortalığı karıştırdı #2

    Denizli de 14 yaşındaki çocuk, tüfekle ortalığı karıştırdı #3

    Denizli de 14 yaşındaki çocuk, tüfekle ortalığı karıştırdı #4


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