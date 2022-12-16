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    Denizli'de 15 yaşındaki genç arkadaşını bıçakladı

    Parkta iki grup arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı 16 yaşındaki çocuğu bıçakla yaralayarak yakalandı.
    • 16.12.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 11:10
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    Denizli'de 15 yaşındaki genç arkadaşını bıçakladı

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, akşam saatlerinde parkta toplanan gençler arasında tartışma çıktı.

    Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 15 yaşındaki Berat A., kavga ettiği 16 yaşındaki Eyüp T.’yi bıçakladı.

    Kanlar içinde kalan genç yere yığılırken, kalabalık bir anda dağılmaya başladı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı çocuğu Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

    Denizli de 15 yaşındaki genç arkadaşını bıçakladı #1

     

    Şüpheli yakalandı

    Güvenlik güçleri, kısa süre sonra olayı gerçekleştiren çocuğu yerini gösterdiği bıçakla beraber yakaladı.

    İncelemeler devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, olay yeri inceleme ekiplerinin parkta yaptığı çalışmalar devam ediyor.

    Denizli de 15 yaşındaki genç arkadaşını bıçakladı #2

    Denizli de 15 yaşındaki genç arkadaşını bıçakladı #3


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