Denizli'de 16 tondan fazla kaçak yağ ele geçirildi

Türkiye genelinde gıda güvenliği denetimlerini sıklaştıran ekipler, Denizli’de yaptıkları kontrollerde izinsiz bitkisel yağ üretimi yapan bir firmayı ortaya çıkardı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde, firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı izni olmadan bitkisel yağ ürettiği ve kayıt almadan dolum yaptığı tespit edildi.

TONLARCA ÜRÜN VE MALZEMEYE EL KONULDU

Denetim kapsamında firmanın elinde bulunan ürün ve malzemelere el konuldu. Tanklarda 8 bin 300 litre bitkisel yağ karışımı, 7 bin 842 litre ambalajlanmış yağ, 3 bin 625 teneke ve 2 bin 690 boş teneke bulundu. Ürünler, izinsiz üretim kapsamında ekiplerce muhafaza altına alındı.

İzinsiz üretim ve kayıtsız dolum yaptığı belirlenen firma hakkında yasal işlem başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini açıkladı.