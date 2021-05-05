Birkaç gün önce kavga sırasında telefonunu düşüren çocuğun telefonunu bulan kişi, telefonu teslim etmek istediği sırada silahla yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Ali Şahan, geçtiğimiz günlerde evinin önünde gürültü yapan 16 yaşındaki S.C. ile tartıştı.

Tartışma sırasında S.C.'nin telefonu olayın olduğu yerde düştü. Daha sonra telefonu bulan Şahan, çocuğa ulaşarak telefonunu teslim etmek istedi.

TELEFONU VERMEYE GELDİ VURULDU

Şahan ile evinin önüne gelen S.C. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada çocuk, yanında bulunan silahla Şahan'ı yaraladı. Sesleri duyarak dışarı çıkan aile üyeleri ise Şahan'ı kanlar içinde buldu.

Denizli'de 16 yaşındaki çocuktan silahlı saldırı VİDEO

SALDIRGAN GENÇ YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şahan'ın bacağından yaralandığını tespit etti. Polis ekipleri ise S.C. için arama çalışmaları başlattı. Yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şaban'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. S.C. ise kısa sürede gözaltına alındı.

"BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ"

Oğlunun başına gelen olayı anlatan baba Salih Şahan, "Perşembe günü kavga etmişler. Buradan telefonu ondan habersiz almış gitmiş. Hatta ben burayı kapattım ve oğlan apartta kalıyordu buraya yazdım. Kapı açıktı telefonu burada alıp gidiyor. Burada kavga ediyordu motorlu biriyle. İleride kavga edin babam hasta dedi ve o da sana ne oluyor dedi. Perşembe günü birbirlerine girdiler. Telefon elinden düşmüş ve biz de buradan başkasından bulduk. Telefonu istemişler ve benim oğlan götürüyor orada vurmuşlar." dedi.