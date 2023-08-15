Denizli'de 2 gündür kayıp engelli şahıs bulundu
İHA

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Atatürk Mahallesi’nde ablasının yanında kalan zihinsel ve bedensel olduğu belirtilen Veli Say’dan (51) Pazar günü saat 17.00’dan itibaren haber alınamıyordu. İki gündür olarak aranan Say’ın bulunması amacı ile ekipler arama çalışması başlattı. İl merkezinde yoğunlaşan çalışmalar sonucunda Veli Say’dan sevindirici haber geldi.

Vtaandaşın ihbarı sonucu 2 gün sonra bulundu

Veli Say’ı gördüğünü söyleyen bir vatandaşın ihbarı üzerine hareket geçen emniyet güçleri, onu 2 gün sonra sağ olarak buldu. Polis ekipleri Say’ı merkezde bulunduğu yerden alarak ifadesi alınmak üzer karakola götürüldü. Say’ın işlemleri bittikten sonra Sarayköy’deki ablasına teslim edileceği belirtildi.

Denizli'de 2 gündür kayıp olan engelli şahıs bulundu