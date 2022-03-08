Denizli'de, 2 milyon TL'lik ürünlerle kaçan tır şoförü yakalandı

Nakliye firmasında çalışan tır şoförü, İstanbul’a teslim etmesi gereken ürünleri İzmir’de kendi malıymış gibi bir depoya emanet bıraktı, yakalanmamak için aynı gün içinde 2 kez depo değiştirdi.

Denizli’nin tanınmış bir tekstil firması, yurt dışına ihraç edilmek üzere hazırlanan ve yaklaşık 2 milyon TL değerindeki tekstil ürününü İstanbul’a ulaştırmak için nakliye firmasıyla anlaştı.

Ürünler markanın Sarayköy ilçesindeki fabrikasından, Kadir A’nın (19) kullandığı tıra yüklendi.

Bornoz, havlu ve nevresimlerden oluşan bin 1200 koli ürünle yola çıkan tırdan, bir süre sonra haber alınamadı.

İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışmalar yürüttü. Tırın izi, İzmir’e kadar dakika dakika takip edildi.

TIR İZMİR’DE TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

JASAT, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması kapsamında İzmir’de terk edilmiş halde bulunan tırda yapılan aramada firmaya ait tekstil ürünleri bulanamadı.

ÜRÜNLER BİR DEPODAN DİĞERİNE SEVK EDİLDİ

Tırın kentteki güzergahını takip eden polis ve jandarma ekipleri, şüpheli Kadir A.’nın kendisine emanet edilen ürünleri ilk indirdiği depoya ulaştı. Bu depoya da yapılan operasyonda ürünleri bulamayan ekipler, soruşturma kapsamında ürünlerin geldikten birkaç saat sonra başka bir depoya nakledildiğini belirledi.

BİN 200 KİLO TEKSTİL ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ve polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu ulaşılan adreste yapılan aramada, Denizlili firmaya ait 2 milyon TL değerindeki bin 200 koli tekstil ürünü ele geçirildi.

KENDİ MALLARI GİDİ TUTANAKLA DEPOYA EMANET BIRAKTILAR

Şüpheli Kadir A’nın yakalanmamak için işçi tutup 1 günde 2 kez depo değiştirdiği ve saklayıp satmayı planladığı ürünleri kendi malıymış gibi tutanakla depoya emanet bıraktığı oraya çıktı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

İstanbul’a gitmesi gerekirken JASAT tarafından İzmir’de bulunan tüm tekstil malzemeleri, firma yetkililerine teslim edildi.

Gözaltın alınan Kadir A., sorgulanmak üzere Denizli’ye götürüldü. Hırsızlık suçundan 3 ayrı suç kaydı daha olduğu belirlenen şüpheli, sorgusun ardından adli makamlara sevk edildi.