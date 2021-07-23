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- Denizli’de 3 araç çarpıştı: 7 yaralı
Denizli’de 3 araç çarpıştı: 7 yaralı
- İHA
- 23.07.2021 - 08:39
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Denizli Antalya kara yolu üzerinde kent merkezine doğru ilerleyen Zekeriya Aslan, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Karşı şeride geçen Aslan, Ali Orgun idaresindeki cipe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Orgun yönetimindeki araç birkaç takla atarak durabildi.
Aslan idaresindeki otomobil ise tekrar karşı şeride geçerek bu sefer Olgun Gökduman yönetimindeki araca çarparak durabildi.
EKİPLER SEVK EDİLİ
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası hafif yaralanan 7 kişi ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
TRAFİĞE KAPANDI
Kaza sonrası yolun bir yönü trafiğe kapanınca araç kuyrukları oluştu.
Kullanılamaz hale gelen araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.