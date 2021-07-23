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    Denizli’de 3 araç çarpıştı: 7 yaralı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Zekeriya Aslan hem Ali Orgun idaresindeki cipe hem Olgun Gökduman yönetimindeki araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 08:39
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    Denizli’de 3 araç çarpıştı: 7 yaralı

    Denizli’nin Pamukkale ilçesi Denizli Antalya kara yolu üzerinde kent merkezine doğru ilerleyen Zekeriya Aslan, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Karşı şeride geçen Aslan, Ali Orgun idaresindeki cipe çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle Orgun yönetimindeki araç birkaç takla atarak durabildi.

    Aslan idaresindeki otomobil ise tekrar karşı şeride geçerek bu sefer Olgun Gökduman yönetimindeki araca çarparak durabildi.

    EKİPLER SEVK EDİLİ

    İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kaza sonrası hafif yaralanan 7 kişi ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Denizli’de 3 araç çarpıştı: 7 yaralı #1

    TRAFİĞE KAPANDI

    Kaza sonrası yolun bir yönü trafiğe kapanınca araç kuyrukları oluştu.

    Kullanılamaz hale gelen araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

    Denizli’de 3 araç çarpıştı: 7 yaralı #2

    Denizli’de 3 araç çarpıştı: 7 yaralı #3

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