Denizli'de 3 gündür haber alınamayan adam asansör boşluğunda ölü bulundu Apartmandan gelen kötü kokunun nedeni araştıran bina sakinleri asansör boşluğunda ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler cesedin kimliğini tespit ederken, kesin ölüm nedenini öğrenmek için inceleme başlattı.

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İHA

Denizli’de şüpheli ölüm, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan bina sakinleri, birkaç gündür duydukları kötü kokunun artmasıyla şüphelendi.

Asansör boşluğunda ceset bulundu

Kokunun geldiği noktaya bakan vatandaşlar, kullanılmayan asansör boşluğunda bir kişiyi hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde asansör boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin kimliği tespit edildi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda cesedin, apartmanda yaşayan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Barış Yılmaz’a (43) ait olduğu belirlendi.

Yılmaz’ın kullanılmayan ve bir kapısının açık olduğu öğrenilen asansör boşluğunda cansız bedeninin bulunması üzerine ekipler, hem olay yerinde hem de Yılmaz’ın dairesinde detaylı incelemelerde bulundu.

Otopsi sonucuyla ölüm nedeniyle kesinleşecek

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında Yılmaz’ın cansız bedeni, asansör boşluğuna dolan suyun tahliyesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yılmaz’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin ise otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Öte yandan, ihbarda bulunan apartman sakini İbrahim Kahveri, binanın içerisinde 3 gündür kötü koku geldiğini ve asansör boşluğuna baktıklarında cesedi bulduklarını ifade etti.

Şüpheli bulunan olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de katılımıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)