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    Denizli'de 3 yaralının uzlaşma teklifi, 80 çocuğun yüzünü güldürdü

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolünü kaybettiği otomobiliyle yol kenarındaki restoranın bahçesine dalan Ahmet Sarıdemir, yaraladığı 3 kişiyle uzlaşma yoluna gitti.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 17:26
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    Denizli'de 3 yaralının uzlaşma teklifi, 80 çocuğun yüzünü güldürdü

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçen yıl ağustos ayında Hallaçlar Mahallesi, 3003 Sokak'ta meydana gelen kazada Ahmet Sarıdemir, yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.

    Otomobil, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek yol kenarındaki restoranın bahçesine daldı.

    RESTORANDA YEMEK YİYEN 3 KİŞİ YARALANDI

    Restoranda yemek yiyen Bensu Kaska, Prof. Dr. Yakup Kaska ve Doç. Dr. Arzu Kaska yaralandı.

    3 yaralı hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    TARAFLAR ANLAŞTI

    Kazanın ardından Ahmet Sarıdemir hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı.

    Savcılık, soruşturma dosyasını uzlaştırmaya yönlendirdi. Olayın tarafı Bensu Kaska, Prof. Dr. Yakup Kaska ve Doç. Dr. Arzu Kaska, sürücü Sarıdemir ile bağış yapması ve ilk yardım alması konusunda uzlaştı.

    Denizli de 3 yaralının uzlaşma teklifi, 80 çocuğun yüzünü güldürdü #1

    80 ÖĞRENCİYE MONT VE BAĞIŞ YARDIMI

    Kaska ailesinin talebiyle Zehra-Nihat Moralıoğlu Ortaokulu'nda okul idaresinin belirlediği 80 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımı yapması, 100 fidan bağışında bulunması ve Kızılay'dan ilk yardım eğitimi alması istenen Sarıdemir, teklifi kabul edip şartları yerine getirince ceza almaktan kurtuldu.

    Sürücü Sarıdemir tarafından alınan ayakkabı ve montlar, Prof. Dr. Yakup Kasa ve ailesi tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.

    Denizli de 3 yaralının uzlaşma teklifi, 80 çocuğun yüzünü güldürdü #2


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