Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
396.823
0.23%
BTXN Coin
10.59
4.02%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Denizli'de 42 adet su kuşunu vuran 5 avcı yakalandı

    Ekipler tarafından 40 avcı için denetim yapıldı. Yasadışı avlandığı tespit edilen 5 kişiye yasal işlem yapılırken avlanan 42 adet su kuşuna yetkililer el koydu.
    • 05.11.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 17:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de 42 adet su kuşunu vuran 5 avcı yakalandı

    Denizli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Denizli Şube Müdürlüğü tarafından Jandarma Bot Timi ile av koruma ve kontrol faaliyetinde avcılık yapan kişiler için denetim yapıldı.

    Denizli'nin Çivril ilçesi Işıklı Gökgöl de yapılan av koruma ve kontrol faaliyetine; 1 Dron, 1 Bot, 4 araç ve 13 personel katılımı ile çevrede kontrol yapıldı.

    Yasadışı 5 avcı tespit edildi

    Yapılan denetim faaliyeti sonucu ekipler, 40 avcıya kontrolde bulundu ve yasadışı avlanan 5 şahıs tespit edildi.

    Denizli de 42 adet su kuşunu vuran 5 avcı yakalandı #1

    42 su kuşu ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre, hakkında işlem yapılan şahısların; 4 adet av tüfeği, 2 adet ses cihazı ve avladıkları 42 adet su kuşuna el konuldu.

    Denizli de 42 adet su kuşunu vuran 5 avcı yakalandı #2

    Denizli de 42 adet su kuşunu vuran 5 avcı yakalandı #3

    Denizli de 42 adet su kuşunu vuran 5 avcı yakalandı #4


    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!
    Advertorial

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!

    Eda Sayak, dünya şampiyonu oldu
    Diğer spor haberleri

    Eda Sayak, dünya şampiyonu oldu

    Bursa'da eski sevgilisini döven sanığa iyi hal indirimi
    3. Sayfa

    Bursa'da eski sevgilisini döven sanığa iyi hal indirimi

    Görüş Bildir