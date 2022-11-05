Denizli'de 42 adet su kuşunu vuran 5 avcı yakalandı

Ekipler tarafından 40 avcı için denetim yapıldı. Yasadışı avlandığı tespit edilen 5 kişiye yasal işlem yapılırken avlanan 42 adet su kuşuna yetkililer el koydu.

Denizli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Denizli Şube Müdürlüğü tarafından Jandarma Bot Timi ile av koruma ve kontrol faaliyetinde avcılık yapan kişiler için denetim yapıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesi Işıklı Gökgöl de yapılan av koruma ve kontrol faaliyetine; 1 Dron, 1 Bot, 4 araç ve 13 personel katılımı ile çevrede kontrol yapıldı.

Yasadışı 5 avcı tespit edildi

Yapılan denetim faaliyeti sonucu ekipler, 40 avcıya kontrolde bulundu ve yasadışı avlanan 5 şahıs tespit edildi.





42 su kuşu ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, hakkında işlem yapılan şahısların; 4 adet av tüfeği, 2 adet ses cihazı ve avladıkları 42 adet su kuşuna el konuldu.



