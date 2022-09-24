Aydın’dan tatil bahanesiyle Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan annesinin yanı gelen kadın, 1 hafta içerisinde 5 komşunun evini soydu. Hırsız kadın, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’da yaşayan 42 yaşındaki Raziye S., geçtiğimiz Nisan ayında 51 yaşındaki dini nikahlı eşi İbrahim D. ile birlikte tatil bahanesiyle Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi’nde yaşayan annesi A.S.’nin yanına geldi.

5 komşunun evini soydu

Yaklaşık 1 hafta mahallede kalan Raziye S., annesinin 5 komşusunun evini soydu ve geri döndü.

5 farklı evden hırsızlık olayını araştıran Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, titiz bir takip sonucu hırsızlık olaylarını aynı tarihte başka ilden tatile gelen çiftin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Anne serbest kaldı

Aydın'daki evlerine operasyon düzenlenen Raziye S. ve İbrahim B., Tavas’taki adreslerden çalınan eşyalarla birlikte gözaltına alındı.

Raziye S.’nin ifadesine başvurulan annesi A.S., kızının suçu üstlenmesi üzerine karakoldan serbest bırakıldı.

Hırsız kadın tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden olan ve daha önceden de hırsızlıktan 3 ayrı suç kaydı ortaya çıkan Raziye S. tutuklanırken, 1 adet suç kaydı bulunan dini nikahlı eşi İbrahim D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Denizli’de 5 evi soyan kadın, Aydın’da yakalandı VİDEO

Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi

Raziye S.’nin çaldığı eşyalar arasında giysiden halıya, kumaştan battaniyeye, elektrik ve elektronik eşyalardan hırdavat malzemeleri ve tencere ile tavaya kadar onlarca ev eşyası yer aldı.

İHA’nın haberine göre dini nikahlı çiftin valiz ve çuvallara doldurarak Aydın’daki evlerine götürdüğü eşyalar, tespit işlemlerinin ardından sahiplerine teslim edildi.