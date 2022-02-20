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Denizli'de 5 yaşındaki çocuk römorkun altında kaldı

Denizli'de 5 yaşındaki çocuk römorkun altında kaldı

Babasının kullandığı traktörden düşen küçük çocuk, römorkun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.Baba ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.