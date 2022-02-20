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    Denizli'de 5 yaşındaki çocuk römorkun altında kaldı

    Babasının kullandığı traktörden düşen küçük çocuk, römorkun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.Baba ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 08:32
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    Denizli'de 5 yaşındaki çocuk römorkun altında kaldı

    Denizli'nin Kocaören Mevkiinde bağda çalışan Salih Algan, havanın kararmasıyla birlikte 5 yaşındaki oğlu Burakcan Algan ile traktöre binerek eve gitmeye başladı.

    5 YAŞINDAKİ TRAKTÖRDEN DÜŞTÜ

    Bu esnada traktör seyir halindeyken dengesini kaybederek düşen Burakcan Algan, römorkun altında kaldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Hızlıca traktörü durdurmaya çalışan baba Algan, 112 Acil Sağlık Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

    BABANIN İFADESİ ALINACAK

    Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Burakcan Algan’ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri baba Algan’ı ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli de 5 yaşındaki çocuk römorkun altında kaldı #1


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