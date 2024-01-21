Denizli'de 50 metre savruldu! Alkollü sürücünün burnu bile kanamadı Sürücünün kullandığı otomobil üst geçitte beton bariyere çarparak yaklaşık 50 metre savrulurken bölgede bulunan vatandaşlar, araçta bulunanlara yardıma koştu.

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ANKA

Pamukkale ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde Esra Çiftçi idaresindeki otomobil seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine üst geçitte bulunan beton bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre savrulurken, savrulma nedeniyle yan yattı.

Çiftçi’nin ilk yardımına ise hemen arkasındaki otomobilde seyir eden eşi ve yoldan geçen diğer vatandaşlar koştu.

Bagaj camından kurtarıldı

Çiftçi’nin araçta sıkışması sebebiyle çıkmakta zorlandı. Çiftçi’yi eşi ve yoldan geçen bir başka sürücü bagaj camını kırarak otomobilden çıkardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

135 promil alkollü çıktı

Kaza anını polis ekiplerine anlatan ve sürücünün eşi olduğu öğrenilen şahıs, aracın önce bariyere çarptığı ve sonra sürüklendiğini söyledi. Eşinden ses aldığı anda şükrettiğini ifade eden şahıs, levye ile camı kırarak çıkarttığını belirtti.

Tedaviyi kabul etmeyen sürücünün yapılan alkol kontrolünde ise 135 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kısa süreli trafiğe kapatılan yol, devrilen otomobilin kaldırılmasıyla normale döndürülürken, alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.