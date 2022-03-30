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    Denizli'de 78 yaşındaki adam, haftada bir konakladığı otel küvetinde ölü bulundu

    Her haftanın bir gününü termal pansiyonda geçiren yaşlı adam, pansiyon işletmecisinin şüphesi üzerine, odasındaki küvette ölü olarak bulundu.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 09:54
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    Denizli'de 78 yaşındaki adam, haftada bir konakladığı otel küvetinde ölü bulundu

    78 yaşındaki Osman Gündoğan, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki termal pansiyonda konakladı.

    Haftada 1 gün tatil yapmak için termal pansiyonda konaklayan Gündoğan'dan, pansiyon işletmecisi sabaha karşı haber alamadı.

    KÜVETTE ÖLÜ BULUNDU

    Gündoğan'ın odasına yönelen işletmeci, yaşlı adamı odasında bulunan küvette ölü olarak buldu.

    ÖLÜM NEDENİ İÇİN RAPOR BEKLENİYOR

    Osman Gündoğan’ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmanın ardından, ölüm nedeninin tespit edilmesi için PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli de 78 yaşındaki adam, haftada bir konakladığı otel küvetinde ölü bulundu #1


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