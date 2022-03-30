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- Denizli'de 78 yaşındaki adam, haftada bir konakladığı otel küvetinde ölü bulundu
Denizli'de 78 yaşındaki adam, haftada bir konakladığı otel küvetinde ölü bulundu
Her haftanın bir gününü termal pansiyonda geçiren yaşlı adam, pansiyon işletmecisinin şüphesi üzerine, odasındaki küvette ölü olarak bulundu.
- İHA
- 30.03.2022 - 09:54
78 yaşındaki Osman Gündoğan, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki termal pansiyonda konakladı.
Haftada 1 gün tatil yapmak için termal pansiyonda konaklayan Gündoğan'dan, pansiyon işletmecisi sabaha karşı haber alamadı.
KÜVETTE ÖLÜ BULUNDU
Gündoğan'ın odasına yönelen işletmeci, yaşlı adamı odasında bulunan küvette ölü olarak buldu.
ÖLÜM NEDENİ İÇİN RAPOR BEKLENİYOR
Osman Gündoğan’ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmanın ardından, ölüm nedeninin tespit edilmesi için PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.