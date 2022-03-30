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Denizli'de 78 yaşındaki adam, haftada bir konakladığı otel küvetinde ölü bulundu

Denizli'de 78 yaşındaki adam, haftada bir konakladığı otel küvetinde ölü bulundu

Her haftanın bir gününü termal pansiyonda geçiren yaşlı adam, pansiyon işletmecisinin şüphesi üzerine, odasındaki küvette ölü olarak bulundu.