Denizli'de 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Trafikte seyir halinde ilerleyen 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde önlemler aldı, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi civarında bir kaza meydana geldi. Kent merkezine doğru yolda seyir halinde olan 8 araç, Acıpayam Bulvarı’nda zincirleme kazaya karıştı.

Kaza sonucu 4 kişi yaralandı

Zincirleme kazanın ardından araçlarda bulunan 4 vatandaş yaralandı.

Olaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi ise kazazedelere olay yerinde ilk müdahalede bulundu.

Olay yerinde önlemler alındı

Olay yerine giden trafik polisleri, kazanın gerçekleştiği alanda başka kazaların oluşmaması için çeşitli önlemler aldı.

Aralarında ciddi hasarlar oluşan araçlar, olay yerine gelen çekiciler yardımıyla ile yoldan kaldırıldı.





Yol trafiğe kapatıldı

Kazanın ardından ekipler, bir süre güzergahı trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçların bölgeden uzaklaşmasının ardından normale dönen yol tekrar ulaşıma açıldı.

İHA'dan edinilen bilgilere göre, kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.