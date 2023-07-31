Denizli'de 90 kişi tavuklu pilavdan zehirledi Denizli'de 5 gün önce vefat eden bir kadın için düzenlenen mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 90 kişi zehirlendi.

İHA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi'nde 5 gün önce vefat eden annesi için mevlit okutan S.Ö., evlerinin önünde katılımcılara tavuklu pilav ikramında bulunurken pilavı yiyen bazı kişilerde mide bulantısı ve karın ağrısı başladı.

Bazı vatandaşlar ağrının şiddetinin artması üzerine kusmaya başlayan başlarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi yönlendirildi.

Mahallede rahatsızlık yaşayan 90 kişiden kimisi kendi imkanları ile kimisi de ambulans aracılığıyla Denizli Servergazi Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

İşletme sahibi gözaltında

Tavuklu pilavdan zehirlendikleri belirlenen ve aralarında çocukların da olduğu 90 kişi hastanelerde serum takılarak tedavi altına alındı.

Acil servisin dolup taşması üzerine yetkililer harekete geçerek tavuklu pilavdan incelemek üzere numune aldı.

Polis ekipleri tavuklu pilavı yapan işletme sahibinin ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Hastanede tedavisi tamamlanan bazı hastalar taburcu edilirken birçoğunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.