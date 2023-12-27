Denizli'de akran zorbalığı gören çocuk: Ölümle tehdit edip dövdüler Ortaokulda eğitim gören 11 yaşındaki çocuk, okul çıkışı 7 akranı tarafından darbedildi. Rapor alarak şikayetçi olan aile, maruz kaldığı akran zorbalığı yüzünden okula gitmek istemeyen çocuklarını ikna etmeye çalışıyor.

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İHA

Son dönemlerde akran zorbalığı had safhaya ulaştı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir ortaokulda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi S.A.T., okul çıkışında 7 akranı tarafından darbedildi.

Durumu ailesinden gizledi

Bir süredir devam eden tehdit, hakaret ve şiddet olaylarının mağduru olan S.A.T., vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan darp izi ve morluklara rağmen durumu ailesinden gizlemeye devam etti.

Çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu fark eden baba Mustafa Tekeli, oğlunun kendisine okula gitmek istememesinin nedenini söylemek zorunda kalması sonucu duydukları karşısında şoke oldu.

Darbeden çocuklar hakkında işlem başlatıldı

Okuldaki arkadaşlarının evladına yaşattığı zorbalığa müdahale etmek için harekete geçen baba Mustafa Tekeli, hemen hastaneye başvurup darp raporu aldıktan sonra durumu polise bildirdi. Ailenin yaptığı şikayet üzerine darp olayına karışan çocuklar hakkında işlem başlatıldı.

Oğlunun maruz kaldığı akran zorbalığına karşı gerekli önlemlerin alınmasını isteyen baba Mustafa Tekeli, çocukların güvenli bir eğitim ortamında olmaları gerektiğine dikkat çekti.

"7 çocuk tarafından ölüm ile tehdit edilip, darbedilmiş"

Akran zorbalığına karşı mücadele edeceklerini ve olayın takipçisi olacaklarını belirten Tekeli, "Oğlumun yaşadıklarını öğrenince çok üzüldük. Durumun daha da ileri seviyelere gitmemesi için saldırgan çocuklardan şikayetçi olduk. Oğlum akran zorbalığı yaşadı. Okul çıkışı 7 çocuk tarafından ölüm ile tehdit edilip, darbedilmiş. Eve geldiğinde bana okula artık gitmeyeceğini söyledi. Okulda bulunan çocuklar, oğluma sürekli sataşıyormuş. Lakap takma, saldırma ve tehdit ediliyor. Ailelerden, çocuklarını yaptıkları bu kötü davranış nedeniyle uyarmalarını istiyorum.” dedi.

"Saldırıya uğradım ve çok dalga geçiyorlar"

Uğradığı saldırılar nedeniyle okula gitmek istemediğini anlatan 11 yaşındaki S.A.T. ise korktuğu için okula gitmek istemediği söyledi.

Yaşadıklarının sona ermesini isteyen S.A.T., yaşadıklarını şöyle anlattı:

Bana sürekli lakap takıldığı ve hakaret edildiği için ben kavga ettim. Ondan sonra saldırıya uğradım ve çok dalga geçiyorlar. Yani benimle ne sorunları var bilmiyorum ama benim onlar ile sorunum yok. Ben onların kim olduğuna dair hiçbir şey bilmiyorum. Ben servisimi beklerken bana yine lakap takarak laf atmaya başladılar. Ardından da saldırıya geçtiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)