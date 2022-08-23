Denizli'de alkollü sürücünün neden olduğu kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Denizli'de alkollü sürücünün neden olduğu kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Denizli’de kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün kullandığı otomobilin başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü kazadan bir acı haber daha geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde İzmir Bulvarı üzerinden Sarayköy istikametine doğru seyir halinde olan Coşkun Karaman (31) idaresindeki 20 H 5697 plakalı otomobil, kırmızı ışıktan geçtikten sonra kavşaktaki M.A. (38) kontrolündeki 20 ALL 20 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Hurdaya dönerek savruldu

Çarpmanın etkisiyle 20 H 5697 plakalı otomobil, park halindeki 20 FK 434 plakalı araca çarparken, diğer araç ise hurdaya dönerek savruldu.

Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü M.A. ve yanında bulunan eşi ile çocuğunu hastaneye kaldırırken, park halindeki araca çarpan otomobildeki sürücü Karaman ve yolcu konumundaki arkadaşı Halil İbrahim İri (43) sıkıştığı yerden kurtarıldı.

9 gün sonra ikinci vefat haberi geldi

Hastaneye götürülen İri kısa süre sonra hayatını kaybederken, bir diğer acı haber ise 9 gün sonra geldi.

Sürücü Coşkun Karaman’da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylelikle feci kazada ölü sayısı 2’ye yükselmiş oldu.