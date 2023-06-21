Denizli'de annesini öldüren babasına 'katil' diye bağırdı Eşinin boğazını eşarbıyla sıkıp, bıçaklayarak öldüren zanlı, hakim karşısına çıktı. Duruşma salonu, çiftin kızlarının “Katil” diye bağırmasıyla inledi. Genç kız dışarı çıkarılırken; sanık, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürdü. Duruşmada tanık olarak dinlenen kişi ise öldürülen kadın ile 5 yıl gönül ilişkisi yaşadıklarını ifade etti.

DHA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında oturan 41 yaşındaki Sinan Uygun, 24 Ocak günü evde içki içtikten sonra iddiaya göre 2 çocuğunun annesi eşi Ummuhan Zerrin Uygun ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sinan Uygun, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini boğazını eşarpla sıkıp, bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

21 yıl önce kaçarak evlendiler

Yapılan kontrolde, 38 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Sinan Uygun ise gözaltına alındı.

21 yıl önce kaçarak evlendikleri öğrenilen çiftten Sinan Uygun hakkında, daha önce de eşinin yüzüne ütü bastığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı bulunduğu bildirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Uygun, tutuklandı.

Bira şişesini başına vurdu, boğdu, bıçakladı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Uygun çifti arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğu bildirildi.

Sinan Uygun'un kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine birden öfkelenip, önce bira şişesini başına vurduğu, ardından eşarp ya da eliyle boğazını sıktığı, kesici ve delici aletle vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı belirtildi.

İddianamede, delici ve kesici alet yaralarının öldürücü nitelikte olmadığı fakat kaburga kırıklarına bağlı iç kanama ile boğma kaynaklı solunum yetmezliği sonucu ölümün gerçekleştiği vurgulandı.

Kızı, "katil" diye bağırdı

İddianamede, Sinan Uygun için 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Tutuklu sanık Sinan Uygun'un Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün başlandı.

Duruşmaya, sanık Uygun ile öldürülen Ummuhan Zerrin Uygun'un yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada, Uygun çiftinin olay gününden bir gün önce bir avukata danışarak boşanma sürecini başlattıkları ortaya çıktı.

Sanık Uygun getirildiği sırada kızı İrem Uygun, “katil” diye bağırınca, duruşma salonundan çıkartıldı.

"Numarasını kadın ismiyle kaydetmiş"

Sanık Sinan Uygun, duruşmadaki ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını öne sürüp, şunları söyledi:

22 yıllık evliyiz. Eşim işe başladıktan sonra hareketleri değişti. Telefonunu saklıyordu. Şüphelendim. Belli bir numara ile sürekli telefon görüşmesi olduğunu gördüm. M.Ç.'nin numarasını kadın ismiyle kaydetmişti. 2010 yılıydı. Üç dört aydır görüştüğünü söyledi. Çok öfkelendim. Daha sonra tekrar konuştuk bir daha böyle bir şey yapmayacağının sözünü verdi, onu affettim. Daha sonra sosyal medyadan mesajlaştığını gördüm. Sıkıştırınca arabada buluştuklarını söyledi. Boşanmaya karar verdik.

"Birlikte olduklarını söyleyince, cinnet getirdim"

Kızım ve oğluma durumu anlattık. Avukata gittik, boşanma hakkında bilgi aldık. Olay günü eşim eve geldiğinde bira içiyordum. M.Ç. ile arkadaş listemde benim de tanıdıklarım var. 'Bu insanlar duyarsa nasıl insan içine çıkarım' dedim. Eşim, olayları anlattı. Birlikte olduklarını söyledi. Bunun üzerine cinnet getirdim. Mutfağa koşup, elime geçen bıçağı aldım. Bıçağı savurdum. Göğsüne geldi. Tekrar savurdum benden aşağıda olduğu için boynuna geldi. Yere düştü. Bıçağı atıp, karnının üzerine dizimle bastırdım. Bir süre böyle bekledim. Eşimin ağzını tutmadım, makas veya eşarp da kullanmadım.

"5 yıl gönül ilişkisi yaşadık"

Duruşmada Ummuhan Zerrin Uygun'un sevgilisi olduğu ileri sürülen M.Ç. de tanık olarak ifade verdi.

M.Ç. ifadesinde, “Ummuhan Zerrin Uygun ile 5 yıl gönül ilişkisi yaşadık. Birkaç kez dışarıda birkaç kez evinde buluştuk.” dedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Sinan Uygun'un tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.