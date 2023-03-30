Denizli’de annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep bebek, toprağa verildi Annesi tarafından boğularak öldürüldükten sonra babasıyla birlikte içerisinde bulunduğu ev ateşe verilen 1,5 yaşındaki Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı. Ateşe verilen evden son anda kurtarılan baba ise kızının cansız bedenine sarılarak gözyaşı döktü.

İHA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında önceki gece yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken evde buldukları 1,5 yaşındaki Zeynep Aydın’ı, hemen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Annesi boğarak öldürdü

Yanan daireden küçük de olsa bir umutla çıkarılan Zeynep bebek, sağlık ekiplerinin ambulansta verdiği tüm mücadeleye rağmen hayata döndürülemedi.

Acı gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Buna göre minik Zeynep’in, 40 yaşındaki annesi H.A. tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Evi ateşe verdi

Kadının, kendisini zorla fuhşa sürüklediğini iddia ettiği kocası M.A.’nın (53) da içerisinde bulunduğu evi bilerek ateşe verdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan H.A., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenazesi toprağa verildi

Bu arada cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna götürülen Zeynep bebeğin cenazesi ise incelemelerin tamamlanmasının ardından bu sabah ailesine teslim edildi.

Ateşe verilen evden son anda kurtarılan baba M.A. ve yakınları, cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Tabutu açarak evladının cansız bedenine son kez sarılan baba ve akrabaları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Zeynep bebeğin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gümüşler Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.