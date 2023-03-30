Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında önceki gece yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken evde buldukları 1,5 yaşındaki Zeynep Aydın’ı, hemen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Annesi boğarak öldürdü
Yanan daireden küçük de olsa bir umutla çıkarılan Zeynep bebek, sağlık ekiplerinin ambulansta verdiği tüm mücadeleye rağmen hayata döndürülemedi.
Acı gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.
Buna göre minik Zeynep’in, 40 yaşındaki annesi H.A. tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Evi ateşe verdi
Kadının, kendisini zorla fuhşa sürüklediğini iddia ettiği kocası M.A.’nın (53) da içerisinde bulunduğu evi bilerek ateşe verdiği öğrenildi.
Gözaltına alınan H.A., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cenazesi toprağa verildi
Bu arada cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna götürülen Zeynep bebeğin cenazesi ise incelemelerin tamamlanmasının ardından bu sabah ailesine teslim edildi.
Ateşe verilen evden son anda kurtarılan baba M.A. ve yakınları, cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.
Yakınları gözyaşlarına boğuldu
Tabutu açarak evladının cansız bedenine son kez sarılan baba ve akrabaları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Zeynep bebeğin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gümüşler Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.