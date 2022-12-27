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    Denizli'de apartı yakıp uyuyan kundakçı tutuklandı

    Yaşadığı 8 katlı apartı yakmaya çalışması nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kundakçı, tekrardan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 27.12.2022 - 10:30
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    Denizli'de apartı yakıp uyuyan kundakçı tutuklandı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde önceki gece korku dolu anlar yaşandı.

    8 katlı 48 dairelik apartta yaşayan 49 yaşındaki İ.T., aracını park ettikten sonra elindeki soba tutuşturma jeli olan şişeyle içeriye girdi.

    Asansörle en üst katta çıkan İ.T., zemin kata kadar merdivenlerden inerken her katın duvarları, yerler, girişler ve korkuluklarına soba tutuşturma jeli sürdü.

    Rahat tavırları şoke etti

    Her katı ateşe vere vere çıkışa gelen İ.T., kimsenin dışarıya çıkamaması için apart girişini de ateşe verdikten sonra rahat tavırlarla binadan ayrıldı.

    Denizli'de yakmaya çalıştığı apartta uyudu VİDEO

    Yangın kontrol altına alındı

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hatlarda tutuşturulan jelleri söndürerek, yangının büyümesini önledi.

    Şüphelinin uyuduğu tespit edildi

    Güvenlik güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen saldırgan İ.T., kısa bir süre önce yakmaya çalıştığı aparttaki odasında uyurken yakalandı.

    Saldırganın jelleri ateşe verdikten sonra kapının önünde beklediği, yangını söndürme çalışmalarını takip etiği ve daha sonra odasına çıkıp uyuduğu ortaya çıktı.

    Vatandaşlar tepki gösterdi

    Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmesi apart sakinlerinin tepkisine neden oldu.

    Denizli de apartı yakıp uyuyan kundakçı tutuklandı #1

    Gözaltına alındı

    Binayı ateşe vermesinin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan İ.T., olayın yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almasının ardından yeniden gözaltına alındı.

    Kundakçı tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, nöbetçi mahkemeye sevk edilen kundakçı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli de apartı yakıp uyuyan kundakçı tutuklandı #2

    Denizli de apartı yakıp uyuyan kundakçı tutuklandı #3

    Denizli de apartı yakıp uyuyan kundakçı tutuklandı #4


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