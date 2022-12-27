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- Denizli'de apartı yakıp uyuyan kundakçı tutuklandı
Denizli'de apartı yakıp uyuyan kundakçı tutuklandı
- 27.12.2022 - 10:30
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde önceki gece korku dolu anlar yaşandı.
8 katlı 48 dairelik apartta yaşayan 49 yaşındaki İ.T., aracını park ettikten sonra elindeki soba tutuşturma jeli olan şişeyle içeriye girdi.
Asansörle en üst katta çıkan İ.T., zemin kata kadar merdivenlerden inerken her katın duvarları, yerler, girişler ve korkuluklarına soba tutuşturma jeli sürdü.
Rahat tavırları şoke etti
Her katı ateşe vere vere çıkışa gelen İ.T., kimsenin dışarıya çıkamaması için apart girişini de ateşe verdikten sonra rahat tavırlarla binadan ayrıldı.
Denizli'de yakmaya çalıştığı apartta uyudu VİDEO
Yangın kontrol altına alındı
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hatlarda tutuşturulan jelleri söndürerek, yangının büyümesini önledi.
Şüphelinin uyuduğu tespit edildi
Güvenlik güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen saldırgan İ.T., kısa bir süre önce yakmaya çalıştığı aparttaki odasında uyurken yakalandı.
Saldırganın jelleri ateşe verdikten sonra kapının önünde beklediği, yangını söndürme çalışmalarını takip etiği ve daha sonra odasına çıkıp uyuduğu ortaya çıktı.
Vatandaşlar tepki gösterdi
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmesi apart sakinlerinin tepkisine neden oldu.
Gözaltına alındı
Binayı ateşe vermesinin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan İ.T., olayın yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almasının ardından yeniden gözaltına alındı.
Kundakçı tutuklandı
İHA'nın haberine göre, nöbetçi mahkemeye sevk edilen kundakçı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.