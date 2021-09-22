Denizli'de arabalara taş atan alkollü genç gözaltına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, aşırı alkollü olan bir genç yoldan geçen araçlara taş atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aşırı alkollü olduğu öne sürülen 23 yaşındaki Melih Ç., yoldan geçen araçlara taş fırlatmaya başladı.

Melih Ç.'nin attığı taş parçalarından 2 otomobilin sol kapı camları kırıldı, 2 otomobilin ise sol kaputlarında zarar oluştu.

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POLİS EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ne olduğunu anlayamayan ve şok geçiren otomobil sahipleri, taş atan Melih Ç.'yi yakalayarak gelen polis ekiplerine teslim etti.

''NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK''

Otomobilinde hasar oluşan Sebahattin Gümüştekin, olay karşısında şok olduklarını belirterek, "Başkarcı Mahallesine ailemle kar şurubu içmeye gidiyorduk. Otomobile birden taş geldi, ne olduğunu anlayamadık. Hatta önce rögar kapağı çıktı sandım. Ancak adamın biri taş atmış, yakalayıp, polise teslim ettik" dedi.

''GELENE GİDENE TAŞ ATTIĞINI GÖRDÜK''

Otomobilinin camı kırılan Alper Türk ise "Biz yolda ilerliyorduk, birden cam kırıldı ve içeriye taş girdi. Büyük panik yaşadık. Adamın birisi kavşakta durmuş gelene gidine taş attığını gördük. Otomobil içindeki aileler büyük korku yaşadı. Taş arka cama gelse 1 yaşındaki bebeğe zarar gerebilirdi. Bizde yakalayıp, polise teslim ettik" diye konuştu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Atılan taş parçalarını gösteren Erol Kaya da, atılan taş nedeniyle camın kırıldığını, ailesinin üzerine cam parçalarının fırladığını. Büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Gözaltına alınan Melih Ç., polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.