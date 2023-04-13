Denizli'de araçla köpeği sürükleyen şahıs kendini savundu Bekilli'de araca zincirle bağladığı köpeğini kilometrelerce sürükleyerek ölümüne neden olan sürücü, "Veterinere götürüyordum, bagajdan düşmüş" diyerek suçsuz olduğunu söyledi.

İHA Denizli'nin Bekilli ilçe merkezinde seyir halindeki sürücünün, otomobilin arkasına zincirle köpeği bağlayıp, hareketsiz şekilde kilometrelerce sürüklediği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğin hareket halindeki otomobille sürüklenmesinin yer aldığı görüntülerin büyük tepki toplaması üzerine, güvenlik güçleri harekete geçti. Cadde üzerinde köpeği kilometrelerce sürükleyen sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin 73 yaşındaki Ahmet D. olduğunu belirledi. Kendisine ait olan araçla köpeği sürükleyerek ölmesine neden olan Ahmet D., Sırıklı Mahallesi'ndeki oturduğu evinde gözaltına alındı. "Veterinere götürüyordum" Skandal bir savunmaya imza atan Ahmet D.'nin, köpeğini aşı yaptırmak için veterinere gördüğünü, köpeği otomobilin bagajına bağlı halde koyduğunu ancak bagajdan nasıl atladığını fark etmediğini söylediği öğrenildi. Sürüklediği köpeğin ölümüne neden olan Ahmet D. Taşçı hakkında, 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.