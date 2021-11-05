Denizli’de katil zanlısı, gazeteciye saldırdı

Cinayet işlediği gerekçesiyle aranan İbrahim Sarıekiz, yakalanma anlarını görüntüleyen muhabirin kaburgasını çatlattı.

Denizli Merkezefendi ilçesinde ihbar üzerine eski ve kullanılmayan binaya giren polis ekipleri, İbrahim Sarıekiz isimli bir şahsın kaçtığını fark etti.

Sarıekiz, bir süre sonra saklandığı köşede yakalandı.

ARKADAŞIYLA MUHABİRE SALDIRDI

Polis aracına götürülen şahıs, kendisini görüntüleyen İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz'a, "Neden çekiyorsun?" diyerek küfretmeye başladı. O sırada Sarıekiz'in arkadaşı Can Turaç Gümüş, "Kapat lan şunu" sözleriyle muhabir Yılmaz’a tekmeler savurdu. Sarıekiz de arkadaşına uydu.

KABURGASINI ÇATLATTILAR

Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan Yılmaz, göğsüne aldığı darbe nedeniyle bir süre nefes alamadı. Hastaneye götürülen Yılmaz’ın, kaburgasında çatlak olduğu el bileğinde ise ödem oluştuğu tespit edildi.

Denizli’de aranan şahıs ve arkadaşı gazeteciye saldırdı

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Olay sonrasında yaşananlarla ilgili konuşan Yılmaz, “Aranan şahsın haberini yapmak için olay yerine gittim. Şahıs,ekip aracına götürülürken arkadaşı ile birlikte tekmeler ile bana saldırdı. Göğsüme aldığım darbe nedeniyle bir süre nefes alamadım. Olduğum yerde kaldım. Daha sonra hastaneye geldiğimde göğsümde çatlak oluştuğu, elimde ise ödem oluştuğunu söylediler. Polis merkezine giderek şikayetçi olacağım.” dedi.

KATİL ZANLISI ÇIKTI

Genel Bilgi Toplama (GBT) üzerinden kimlik sorgulamasının yapılması için kimliği istenen Sarıekiz, kimliğinin yanında olmadığını ve TC kimlik numarasını da bilmediği yalanını söyleyerek kurtulmak istedi. Yapılan parmak izi sorgusunda ise Sarıekiz’in, 2019 yılında Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın oğlunun Denizli’de öldürülmesi olayına karıştığı ve bu nedenle arandığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yılmaz’ın şikayetçi olması üzerine iki saldırgan gözaltına alındı.