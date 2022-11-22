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    Denizli’de arkadaşına yardım ederken vücudu yanan çocuk, yaşama tutunamadı

    Motor geliştiren arkadaşına yardımcı olmak isterken benzinin alev almasıyla vücudu yanan 13 yaşındaki Egemen Terk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 22.11.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 12:21
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    Denizli’de arkadaşına yardım ederken vücudu yanan çocuk, yaşama tutunamadı

    Denizli’nin Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi’nde, 22 Kasım 2022’de, arkadaşı E.Ç.’nin bir proje çerçevesinde geliştirdiği motosikletin yapımına yardım etmek isteyen Egemen Terk (13), talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı.

    Arkadaşıyla bodrum katta buluşan Egemen Terk, motosiklet yapımına devam ederken plastiği ısıtmak istedi.

    Bu sırada benzinin alev almasıyla Egemen Terk, alevler içinde kaldı.

    İHA’nın haberine göre; alevleri söndürmeye çalışan E.Ç.’nin bağırması üzerine apartman sakinleri alev alev yanan çocuğa müdahale ederek yangını söndürdü.

    Acı içinde ambulans bekledi

    Vücudunda derin yanıklar olan Terk, acı içinde ambulansın gelmesini bekledi. Bu sırada, çevredeki vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

    Terk, ilçeden Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise bodrum katta incelemeler yaparak olay anında bulunan E.Ç.’nin ifadesine başvurdu.

    Hayata tutunamadı

    Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Egemen Terk, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı.

    Babanın duygulandıran mesajı

    Tamer Terk’in saatler öncesinden yaptığı, “Oğlum Egemen için dualarınızı esirgemeyin.” paylaşımı ise görenleri duygulandırdı.

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