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- Denizli’de asayiş denetimi: 336 gözaltı
Denizli’de asayiş denetimi: 336 gözaltı
- İHA
- 26.04.2021 - 15:15
- Güncelleme : 26.04.2021 - 15:25
Denizli’de İl Emniyet Müdürlüğü, 19-25 Nisan 2021 tarihleri arasında rutin kontroller gerçekleştirdi.
Sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 22 bin 757 kişi hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 193 şüpheli yakalanırken, hakkında yakalama kararı olan 153 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan 101’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Çalışmalar sırasında 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet çalıntı otomobil, 46 adet fişek, 2 adet çalıntı akü, 4 adet kol saati, 2 adet yüzük, 9 çift küpe, 4 adet tek küpe, 2 adet broş, 1 adet zincirsiz kolye başlığı, 1 adet ince kolye, 5 adet çeşitli ebatlarda kolye, 7 adet çeşitli ebatlarda bileklik, 1 adet gümüş küpe ve 1 adet gümüş top başlı kolye ile 1 adet gümüş kolye, küpe seti ele geçirildi.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Kent genelinde meydana gelen 471 farklı asayiş olayında 336 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.