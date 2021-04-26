Euro
10.0256
-1.12%
Dolar
8.2972
-0.86%
Altın
473.95
-0.9%
Borsa
1.368
1.72%
Bitcoin
440.001
8.40%
EXEN Coin
22.90
6.16%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Denizli’de asayiş denetimi: 336 gözaltı

    Son bir haftada yapılan rutin kontrollerde çeşitli suçlardan aranması olan 193 kişi yakalandı. 471 farklı asayiş olayında ise 336 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 15:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli’de asayiş denetimi: 336 gözaltı

    Denizli’de İl Emniyet Müdürlüğü, 19-25 Nisan 2021 tarihleri arasında rutin kontroller gerçekleştirdi.

    Sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 22 bin 757 kişi hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

    Çeşitli suçlardan aranan 193 şüpheli yakalanırken, hakkında yakalama kararı olan 153 kişi gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edilen şahıslardan 101’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Çalışmalar sırasında 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet çalıntı otomobil, 46 adet fişek, 2 adet çalıntı akü, 4 adet kol saati, 2 adet yüzük, 9 çift küpe, 4 adet tek küpe, 2 adet broş, 1 adet zincirsiz kolye başlığı, 1 adet ince kolye, 5 adet çeşitli ebatlarda kolye, 7 adet çeşitli ebatlarda bileklik, 1 adet gümüş küpe ve 1 adet gümüş top başlı kolye ile 1 adet gümüş kolye, küpe seti ele geçirildi.

    7 KİŞİ TUTUKLANDI

    Kent genelinde meydana gelen 471 farklı asayiş olayında 336 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli’de asayiş denetimi: 336 gözaltı #1

    Denizli’de asayiş denetimi: 336 gözaltı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir