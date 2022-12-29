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Denizli'de askerden dönen genç hayatını kaybetti

Denizli'de askerden dönen genç hayatını kaybetti

Vatani görevini yerine getirirken kanser hastası olduğunu öğrenen İbrahim Kadıoğlu, öğretmenlik için atama beklerken müdahalelere rağmen kurtarılamadı.