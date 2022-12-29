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    Denizli'de askerden dönen genç hayatını kaybetti

    Vatani görevini yerine getirirken kanser hastası olduğunu öğrenen İbrahim Kadıoğlu, öğretmenlik için atama beklerken müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 29.12.2022 - 14:21
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    Denizli'de askerden dönen genç hayatını kaybetti

    Denizli'nin Tavas ilçesinde yürek burkan bir olay yaşandı.

    Ailesiyle birlikte ikamet eden İbrahim Kadıoğlu (28), beden eğitim öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra askere gitti.

    Askerde kansere yakalandığını öğrendi

    Vatani görevini yaptığı esnada kanser hastalığa yakalandığını öğrenen Kadıoğlu'nun tedavi süreci başladı.

    6 ay önce terhis olduktan sonra atanmayı bekleyen Kadıoğlu, sağlık durumunun kötüleşmesiyle birlikte tedavisi için Ankara’ya sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Dün öğle saatlerinden sonra kötüleşen genç öğretmen adayı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Genç yaşta hayatını kaybeden İbrahim Kadıoğlu’nun cenazesi, memleketi Tavas ilçesine bağlı Ebecik Mahallesi'nde bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ebecik Mahalle Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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