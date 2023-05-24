Denizli'de av tüfeği ile komşusunu öldüren cani cezaevine gönderildi Üzüm bağında sırtından av tüfeğiyle vurulmuş halde cesedi bulunan kadının, daha önce hayvan otlatma meselesi yüzünden hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı komşusu tutuklandı.

İHA

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Avşar Mahallesi’nde annesiyle birlikte yaşayan 60 yaşındaki Hatice Baysal, Dokuzlar Mevkiinde bulunan üzüm bağında çapa işlerini yapmak için evden çıktı.

Sırtından vurulmuş halde bulundu

Akşam saatleri olmasına rağmen evine dönmeyen Baysal, annesi ve komşusu tarafından av tüfeğiyle sırtından vurulmuş halde bulundu.

Sırtından 3 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Baysal’ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından aile yakınları tarafından alınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Bölgede yapılan detaylı çalışmaların ardından jandarma ekipleri, Hatice Baysal’ın kendisini darbettiği gerekçesiyle daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı komşusu Hasan Mol’u cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Cezaevine gönderildi

Yaşlı kadını geçen yıl hayvan otlatma meselesi yüzünden darbettiği iddia edilen ve açılan davanın görülmesine devam edilen Mol, verdiği ilk ifadede suçu üstlenmeyerek, cinayeti kendisinin işlemediğini iddia etti.

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mol, tutuklanarak cezaevine gönderildi.