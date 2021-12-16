Kontrolsüz bir şekilde yola inen ve gelen otobüsü görünce panikleyip ayağını burkan yabancı uyruklu kadının çığlıkları, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi Gazi Kemal Bulvarı’nda ailesiyle birlikte akşam gezintisine çıkan yabancı uyruklu Sahar Nasırzadedaryoni, bir anlık dikkatsizliği sonucu trafiği kontrol etmeden Gazi Kemal Bulvarı’na adım attı.

O anda seyir halinde olan 20 BLD 50 plakalı halk otobüsünün kendisine doğru geldiğini fark eden Sahar Nasırzadedaryoni, geriye dönmek isterken ayağını burkup yere düştü.

Kadının yere düştüğünü fark eden otobüs şoförü aracını durdurdu ve yaşadığı korkuyla çığlıklar atan kadının yardımına koştu.

KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Otobüs sürücüsü ve vatandaşların ihbarı üzerine, ekipler bölgeye sevk edildi.

Otobüsün ayağının üzerinden geçtiğini iddia edip ayağını gösteren ve Türkçe bilmediği için derdini anlatamayan kadının feryatları ortalığı birbirine kattı.

Çığlık sesleriyle bir anda toplanan kalabalık, ne kadar uğraşsa da kadını sakinleştirmekte başarılı olmadı.

İçerisinde yolcuların olduğu ve yabancı uyruklu kadınla herhangi bir temasının olmadığı anlaşılan otobüs, yoluna devam ettirildi.

Denizli’de ayağını burktu, suçu otobüse attı VİDEO



PANİKLEDİ, KENDİNİ YARALADI

Büyük bir korku ve panik yaşayan Sahar Nasırzadedaryoni, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaşanan anların görgü tanığı olan bir kadın, Sahar Nasırzadedaryoni'ye otobüsün çarpmadığını aksine kendisinin yere düştüğünü savundu.

Kontrolsüz bir şekilde yola inen kadının, otobüsün geldiğini görünce panikleyip geri dönmek isterken ayağını burktuğu öne sürüldü.