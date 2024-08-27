Denizli'de bahçesine giren sürünün çobanını öldürdü Mehmet Ali Aslan, koyun sürüsü bahçesine giren çoban Hikmet Duman'ı çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurdu.

DHA

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy Mahallesi'nde yaşayan ve çobanlık yapan Hikmet Duman'ın koyunları, Mehmet Ali Aslan'ın incir bahçesine girdi.

Aslan ile Duman arasında bu nedenle çıkan tartışma büyüdü ve Aslan, Duman'a ateş etti. Hikmet Duman, karnından ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hikmet Duman, dün gece hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan ve jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet Ali Aslan, işlemleri sonrası dün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Aslan ile Duman arasında, daha önce de koyunların bahçeye girmesi nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)