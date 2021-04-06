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- Denizli'de bariyerleri aşıp minibüse çarptı: 7 yaralı
Denizli'de bariyerleri aşıp minibüse çarptı: 7 yaralı
- İHA
- 06.04.2021 - 16:36
- Güncelleme : 06.04.2021 - 16:44
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde Buket S. idaresindeki otomobil, başka bir aracın sıkıştırması nedeni ile Menderes Bulvarı üzerinde kontrolden çıktı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili ile yan yol bariyerini aştı.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Ara yolda seyir halindeki Akın Y. idaresindeki şehir içi minibüsüne ortadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile Buket S. ve minibüs sürücüsü Akın Y. dahil, 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koştu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye erleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 7 yaralı hastanelere kaldırıldı.
Araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'de bariyerleri aşıp minibüse çarptı VİDEO