Denizli'de başlayan orman yangını söndürüldü

İHA
Denizli'de yangın paniği yaşandı.
Honaz Dağı Milli Parkı’nda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Ekipler müdahale etti
İhbar sonrasında bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgede jandarma ekiplerince geniş çaplı önlemler alınırken çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü personeli de yangına müdahale etti.
Daha fazla yayılmadan önüne geçildi
Paniğe neden olan yangın, ekiplerin hızlı ve titiz çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.