Denizli'de başlayan orman yangını söndürüldü Honaz Dağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına hızlı müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin mücadelesi sonrasında yangının daha fazla büyümeden önüne geçildi.

İHA

Denizli'de yangın paniği yaşandı.

Honaz Dağı Milli Parkı’nda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Ekipler müdahale etti

İhbar sonrasında bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgede jandarma ekiplerince geniş çaplı önlemler alınırken çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü personeli de yangına müdahale etti.

Daha fazla yayılmadan önüne geçildi

Paniğe neden olan yangın, ekiplerin hızlı ve titiz çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.