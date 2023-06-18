Denizli'de bebeğini banyo yaptırırken kalbine yenik düştü Pamukkale'de matematik öğretmeni Nazlı Nalcı Çaray, 8 aylık bebeğini banyoda yıkarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ndeki 1903 Sokak’ta meydana gelen olayda, özel bir okulda matematik öğretmenliği yapan 32 yaşındaki Nazlı Nalcı Çaray, 8 ay önce dünya getirdiği bebeğini banyoda yıkarken fenalaştı.

Çaray’ın yere düşmesi sonrası bebeğin uzun süre ağlaması binada bulunan komşuları şüphelendirdi.

Babanın da anneye ulaşamaması üzerine yapılan ihbarla ekipler bölgeye sevk edildi. Eve giren ekipler, ağlama sesinin geldiği banyoya yöneldi.

Banyoda ölü bulundu

Kilitli banyonun kapısını açan ekipler, anneyi yerde hareketsiz gördü. Yapılan incelemede annenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin durumu iyi

Evde, olay yeri inceleme ekibinin işlemlerinin tamamlaması ile anne Çaray’ın cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. 8 aylık bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Annenin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerine durulduğu olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.