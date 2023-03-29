Denizli'de bebeğini boğup evini ateşe veren kadın tutuklandı Denizli’de 1,5 yaşındaki kızı Zeynep’i boğarak öldürdükten sonra kocasının içerisinde bulunduğu evi ateşe veren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, 1,5 yaşındaki Zeynep Aydın’ın cansız bedeni itfaiye kipleri tarafından binadan çıkartıldı.

Minik bebeği boğarak öldürdükten sonra kendisini zorla fuhşa sürüklediğini iddia ettiği kocası Mehmet Aydın’ın (53) içerisinde bulunduğu evi ateşe veren 40 yaşındaki anne Hilal Aydın gözaltına alındı.

Eşinin kendisini fuhuşa zorladığı için yaptığı söyledi

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan anne Hilal Aydın, eşinin kendisini fuhşa zorladığını, daha fazla dayamadığı için kızını boğarak öldürüp daha sonra evi ateşe verdiğini itiraf etti.

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan anne, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

“Kasten öldürme” ve “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkan Hilal Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başını ve yüzünü şalla tamamen kapatan kadın, adliye çıkışında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.