Denizli'de bıçaklandığı canlı yayında duyurulan kadının durumu kritik

Onur Aslan tarafından bıçaklanan Rabia Dağ Aslan'ın tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikesi sürerken, bir böbreğinin alındığı ve karaciğerinde de ciddi tahribat oluştuğu öğrenildi.

Kadına yönelik şiddet durdurulamazken bir haber de Denzili'den geldi.

Acıpayam ilçesinde evli olan 22 yaşındaki Rabia Dağ Aslan ve 26 yaşındaki Onur Aslan çifti, kısa süre önce boşanma kararı aldı.

Daha sonrasında Onur Aslan, önceki gün bir süredir ayrı yaşadığı Rabia Dağ Aslan'ı konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parka çağırdı.

Genç kadını bıçakladı

Çift arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Aslan, eşini karnından 2 kez bıçaklayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadının bir böbreği alındı

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve 2 yaşında çocuğu olduğu belirtilen Rabia Dağ Aslan'ın, karın bölgesinden aldığı 2 bıçak darbesiyle bir böbreğinin parçalandığı ve hasar gören böbreğin operasyonla alındığı öğrenildi.

Aldığı 2'nci bıçak darbesiyle karaciğerinde de ciddi tahribat oluştuğu belirtildi. Yoğun bakımdaki Rabia Dağ Aslan'ın hayati tehlikesi sürüyor.

"Namusumuzu temizledik"

Onur Aslan, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçarken eşinin cep telefonunu da yanına alıp, sosyal medya hesabından elindeki bıçakla yaptığı canlı yayında, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş." dedi.

Şüpheli yakalandı

Yakalanan Onur Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Onur Aslan'ın, daha önce eşinin kendisinden boşanmaması için 2 kez intihar teşebbüsünde bulunduğu da öğrenildi.

Kaçarak evlenmiş

DHA'nın haberine göre; öte yandan Rabia Dağ Aslan'ın, 4 yıl önce ailesinin itirazına rağmen Onur Aslan ile kaçarak evlendiği öğrenildi. Ailesinin bu sebeple Rabia Dağ Aslan ile görüşmediği, yaşanan olay sonrası da hastanedeki kızlarını ziyaret etmedikleri belirtildi.









