Denizli'de biçerdövere ayağını kaptırdı

Afyonkarahisar'da yaşayan 24 yaşındaki biçerdöver operatörü Barış Can Çetin, bir süre önce ayçiçeği hasadı için Denizli'nin Tavas ilçesine geldi.
Sofular Mahallesi'nde N.E.'ye ait ayçiçeği tarlasına giden Çetin, burada biçerdöverle hasat yapmaya başladı.
Bir süre sonra kullandığı biçerdöverin helezonu tıkandı.
Makine tıkandı
Tarla sahibi N.E.'nin biçerdöveri kullanmaya devam etmesini isteyen Çetin, tıkanıklığı açmak için üzerine çıktı.
Çetin, düşünce bacaklarını makineye kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı hayatını kaybetti
İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan Çetin'i sıkıştığı yerden çıkardı.
Ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tarla sahibi gözaltına alındı
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, N.E. gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)