Denizli'de bir aparttan gelen kötü kokunun ardından bir kişi ölü bulundu

Denizli’nin Çardak ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında faaliyet gösteren bir aparttan kötü koku geldi.
Apart dairesine giren işletmeci, kokuların artması üzerine içeriye girdiğinde, 2 gün önce odaya yerleşen şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.
İKİ GÜN ÖNCE İŞ İÇİN DENİZLİ'YE GELMİŞTİ
Aslen Trabzonlu olan 51 yaşındaki Seyfettin Söğüt, iş için geldiği Denizli’nin Çardak ilçesinde iki gün önce bir apart dairesine yerleşti.
ODAYA GİRİNCE CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞILDI
Şahsın kaldığı ikinci kattaki odadan gelen kötü kokudan şüphelenen işletmeci, odaya girdiğinde Seyfettin Söğüt’ü hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.
ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri uzun bir süre önce öldüğü tespit edilen Seyfettin Söğüt’ün cenazesi Çardak Devlet Hastanesinde yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp morguna sevk edildi.
BOŞ İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU
Kaldığı odada boş içki şişeleri ve kullanılmış ilaç kabına rastlanılan Seyfettin Söğüt’ün ilaç içerek hayatına son vermiş olabileceği iddiası üzerine durulduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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