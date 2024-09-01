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Denizli'de bir aparttan gelen kötü kokunun ardından bir kişi ölü bulundu

Denizli'de bir aparttan gelen kötü kokunun ardından bir kişi ölü bulundu İş için geldiği Denizli’nin Çardak ilçesinde iki gün önce bir apart dairesine yerleşen 51 yaşındaki Seyfettin Söğüt, kaldığı odada vefat etti. Daireden gelen kokular üzerine işletme sahibi Söğüt'ün cansız bedenine ulaştı.