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Denizli’de bir araç, koyun sürüsünün arasına dalıp kaçtı

Denizli’de bir araç, koyun sürüsünün arasına dalıp kaçtı

Yolun karşısına geçmekte olan koyun sürüsüne dalan araç, olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu hamile koyunlar da dahil 9 hayvan telef oldu.