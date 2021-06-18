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- Denizli’de bir araç, koyun sürüsünün arasına dalıp kaçtı
Denizli’de bir araç, koyun sürüsünün arasına dalıp kaçtı
- İHA
- 18.06.2021 - 09:10
- Güncelleme : 18.06.2021 - 09:56
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir çoban, aralarında hamile koyunların da bulunduğu sürüsünü, Çakmak Mahallesi ile Saruhan Mahallesi arasındaki yoldan karşıya geçirmek istedi.
O sırada Saruhan Mahallesi istikametinde ilerleyen bir araç sürüye daldı.
Aracın içinde 3 kişi bulunduğu belirtildi.
Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, 9 koyun telef oldu.
Neye uğradığını şaşıran çoban, gözü yaşlı olay yerinde kaldı.
KAÇAN ARAÇ TAKİP EDİLDİ
Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.
Kaçan aracı takip etmeye çalışan vatandaşlar, aracın düşen plaka ve tamponunu fark etti.
Plaka çobana teslim edildi.
Durum emniyet güçlerine bildirildi.
Yola savrulan koyunlar vatandaşlar tarafından kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bölgeye gelen ekipler, çobanın ifadesine başvurdu.
Plakayı teslim alan ekipler, araç sahibini bulmak için çalışma başlattı.
9 koyun traktör yardımı ile toplandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.