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    Denizli’de bir araç, koyun sürüsünün arasına dalıp kaçtı

    Yolun karşısına geçmekte olan koyun sürüsüne dalan araç, olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu hamile koyunlar da dahil 9 hayvan telef oldu.
    • İHA
    • 18.06.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 09:56
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    Denizli’de bir araç, koyun sürüsünün arasına dalıp kaçtı

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir çoban, aralarında hamile koyunların da bulunduğu sürüsünü, Çakmak Mahallesi ile Saruhan Mahallesi arasındaki yoldan karşıya geçirmek istedi.

    O sırada Saruhan Mahallesi istikametinde ilerleyen bir araç sürüye daldı.

    Aracın içinde 3 kişi bulunduğu belirtildi.

    Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, 9 koyun telef oldu.

    Neye uğradığını şaşıran çoban, gözü yaşlı olay yerinde kaldı.

    KAÇAN ARAÇ TAKİP EDİLDİ

    Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

    Kaçan aracı takip etmeye çalışan vatandaşlar, aracın düşen plaka ve tamponunu fark etti.

    Plaka çobana teslim edildi.

    Durum emniyet güçlerine bildirildi.

    Yola savrulan koyunlar vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Bölgeye gelen ekipler, çobanın ifadesine başvurdu.

    Plakayı teslim alan ekipler, araç sahibini bulmak için çalışma başlattı.

    9 koyun traktör yardımı ile toplandı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli’de bir araç, koyun sürüsünün arasına dalıp kaçtı #1

    Denizli’de bir araç, koyun sürüsünün arasına dalıp kaçtı #2

    Denizli’de bir araç, koyun sürüsünün arasına dalıp kaçtı #3

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