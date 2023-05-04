Denizli'de bir genç oturduğu apartmanın önünde av tüfeğiyle öldürüldü Denizli Merkezefendi'de aralarında husumet bulunan şahıs tarafından oturduğu apartmanın önünde av tüfeğiyle vurulan genç yaşamını yitirdi.

İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dehşet...

24 yaşındaki Murat Avcı, Gerzele Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi'nde oturduğu apartmanın önündeyken yanına husumetlisi geldi.

Av tüfeğini çıkaran şüpheli Avcı'ya doğru ateş etti

Avcı, göğsüne isabet eden saçmalar sonucu kanlar içinde yere yığılırken şüpheli geldiği aracıyla kayıplara karıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bölgeye sevk edilen ve detaylı çalışma gerçekleştiren ekipler şüphelinin kaçtığı aracı 12 kilometre uzaklıkta yer alan Eskihisar Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Hayatını kaybetti

Bu esnada tedavi altına alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cansız beden otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kaçan şüphelinin bulunması için çalışmalar sürüyor.