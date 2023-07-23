Denizli’de bir kişi, annesini önce dövdü sonra gözünü oydu Oğlu tarafından bir gözü oyulan ve saatlerce dövülen 68 yaşındaki anne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında yaşama mücadelesi veriyor.

İHA Kan donduran olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi’nde yaşandı… Sabah saatlerinde Raziye K. (68) ile oğlu Ahmet Can K. (28) aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gözünü oydu Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Ahmet Can K. annesi Raziye K.’yı önce darbetti ardından da bir gözünü oydu. Çığlıkları duyan komşular, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Hayati tehlikesi sürüyor Sağlık ekibi, evin içerisinde kanlar içerisinde kalan Raziye K.’yi yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan annenin, yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Tutuklandı Annesini vahşice döven Ahmet Can K. ise gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.