Denizli'de bir kişi otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek öldürdü Denizli'nin Bekilli ilçesinde, hareket halindeki bir otomobilin arkasına zincirle bağlı şekilde asfaltta sürüklenen köpeğin cep telefonuyla çekilen görüntüleri tepki topladı.

DHA

Hayvanlara eziyet olaylarına bir yenisi daha eklendi..

Denizli'de ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri kahretti..

Dün Bekilli ilçe merkezinde meydana gelen olayda cadde üzerinde hareket halindeki 20 ACV 069 plakalı otomobilin arkasına zincirle bağlı şekilde yolda sürüklenen köpeği gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

Sürücü yakalandı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Olayla ilgili Bekilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmada köpeği sürükleyen kişi tespit edilerek yakaladı.

Otomobili kullanan kişinin Sırıklı Mahallesinde oturan Ahmet Daşçı (73) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Taşçı’nın ifadesinde, köpeğini veterinere aşı yaptırmak için otomobilin bagajına bağlı halde koyduğunu, ancak bagajdan nasıl atladığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Köpek öldü

Köpeğin öldüğü belirlenirken, Taşçı hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.