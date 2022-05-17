- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Denizli'de bisikletli gencin ölümüne neden olan sürücü yakalandı
Denizli'de bisikletli gencin ölümüne neden olan sürücü yakalandı
- 17.05.2022 - 16:45
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi'nde yaşanan kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Batuhan Dereli’nin cenazesi, defnedilmek üzere Gümüşler Mezarlığı'na getirildi.
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’nde (DOSTEK) 10. sınıf öğrencisi olan Dereli, kılınan cenaze namazının ardından sevenleri gözyaşları içerisinde defnedildi.
Kayıplara karışan sürücü yakalandı
Dün, akşam saatlerinde Batuhan Dereli (16) ve arkadaşı, bisikletlerini alarak gezmeye çıktı.
Olay
Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada Dereli, Süleyman Demirel Caddesi üzerinden Antalya istikametine doğru seyir halinde olan otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak 100 metre ileriye savrulmuştu.
Feci kazada 16 yaşındaki genç hayatını kaybederken, plakasını düşüren sürücü ise kayıplara karışmıştı.
Sabah saatlerinde sürücü Mustafa B.(32) Merkezefendi ilçesinde bulunan evinde gözaltına alındı.