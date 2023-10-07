Denizli'de bitmeyen husumetli kavgasında kan aktı Kimliği belirsiz kişilerce kurşunların hedefi olan bir aile, husumete dönen olayda intikam almak için karşı tarafa ait olan simit fırınını kurşunladı.

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İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

Kimliği belirsiz bazı kişiler tarafından mahallede bulunan bir simit fırınına ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kurşunlanan evden parmak izi ve boş kovanlar, olay yeri inceleme ekibi tarafından alındı.

Saldırganların yakalanması için ekipler geniş çaplı çalışma başlattı.

Tartışma büyüdü, husumete döndü

Ertesi gün akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde çıkan olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iki grup kendi aralarında kısa süreliğine arbede yaşadı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile ayrılan grup, bir süre sonra dağıldı. Karşı tarafa öfkesi dinmeyen saldırganlar, ellerine aldıkları silah ile tartışma yaşadıkları kişiyi bulmak için kahvehaneye gitti.

Kahvehanede karşı tarafı göremeyen saldırganlar, ellerindeki silahlar ile tartıştıkları kişinin evine 8 el ateş etti. Evi kurşun yağmuruna tutan saldırganlar, olay yerinden hızlıca kaçtı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)