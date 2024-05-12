Denizli'de borcunu ödemeyen arkadaşını tüfekle öldürdü Çardak ilçesinde yaşanılan olayda arkadaşını öldüren Cihat Arman, arkadaşıyla kefil olduğu krediyi ödemeyince evine haciz geldiği için çıkan tartıştığını söyledi.

DHA

Denzli'de arkadaş kavgasında kan aktı..

Saat 10.00 sıralarında Çardak ilçesi Gemiş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arazide hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban Cihat Arman ile kendisi gibi çoban olan Osman Eren arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Cihat Arman, yanındaki ruhsatsız tüfekle Osman Eren'i karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Eren, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kefil olduğu kredisini ödemediği için tartıştıklarını söyledi

Jandarma ekipleri olay yerinde Cihat Arman'ı gözaltına aldı. Arman'ın arkadaşı Eren'e bankadan kredi çekerken kefil olduğu, Eren'in borçlarını ödememesi üzerine evine haciz geldiği için bir süredir kavgalı oldukları olayın da bu nedenle yaşandığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)