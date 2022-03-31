Denizli’de cam şişeye koyduğu torpil patladı, parçası gözüne isabet etti

İçinde torpil patlattığı şişeden gözüne cam parçası sıçrayan 11 yaşındaki öğrenci yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Atatürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ahmet E., iddiaya göre marketten aldığı torpili, okulun bulunduğu Fesleğen Mahallesi'nde fitilini ateşleyip, cam şişenin içine koydu.

Saat 16.00 sıralarında torpilin patlamasıyla birlikte cam şişenin parçaları etrafa saçıldı.

Cam parçalarından biri de Ahmet E.'nin sol gözüne isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Ahmet E., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma yapan polis, inceleme başlattı.

'GÖZÜM, GÖZÜM' DİYE BAĞIRIP, AĞLAMAYA BAŞLADI

Görgü tanığı Zeynel Aslan, “İki çocuğun elinde torpil vardı. Önce biri elindeki torpili park halindeki araçların arasına atarak patlattı. Sesi duyunca çocukları uyardım. Ancak beni dinlemediler. İkinci torpili de şişenin içine koyup patlattı. Patlayan şişeden fırlayan cam parçaları çocuğun gözüne isabet etti. Çocuk 'Gözüm, gözüm' diye bağırıp, ağlamaya başladı. Sonra da okula doğru gitti.” dedi.