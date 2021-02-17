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    Denizli'de caminin minaresindeki külah söküldü

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi hasar gördü.
    • AA
    • 17.02.2021 - 14:19
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    Denizli'de caminin minaresindeki külah söküldü

    Denizli genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar köklerinden söküldü, bir otelin bahçe duvarı yıkıldı, elektrik hatları hasar gördü.

    ASILI KALDI

    Pamukkale Mahallesi'nde de mahalle camisinin minaresinin külah bölümü sökülerek asılı kaldı.

    Mahalle sakinlerinden Ömer Yörükoğlu, külahın minare üzerinde asılı kaldığını, çevresine güvenlik şeridi çektiklerini, itfaiye ekiplerinin müdahalesini beklediklerini belirtti.

    Pamukkale cami

    Bahçe duvarı yıkılan otelin sahibi Şenel Demirbaş da sabaha karşı rüzgarın etkisiyle duvarın gürültüyle yıkıldığını, deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

    Pamukkale cami

    Pamukkale cami

    Pamukkale cami

    Pamukkale cami

    Pamukkale cami

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