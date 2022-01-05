Denizli'de çatıdan düşen fabrika işçisi kurtarılamadı

Merkezefendi ilçesinde kontrol amaçlı çatıya çıkan fabrika işçisi, dengesini kaybederek 3 metre aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan fabrikada, dikkatsizliğin bedeli ağır ödendi.

3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Bozburun Mahallesi üzerinde bulunan fabrikada kontrol amaçlı çatıya çıkan 47 yaşındaki İhsan Ön, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Durumu fark eden işçinin arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İhsan Ön'ü hastaneye kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan İhsan Ön, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Hayatını kaybeden İhsan Ön'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.