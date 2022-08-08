Denizli'de çalınan onlarca mutfak malzemesi ele geçirildi

Ekipler tarafından 1-7 Ağustos tarihlerinde denetimler yapıldı. Ev, iş yeri ve apartlara yönelik operasyonlarda 55 bin kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı.

Güvenlik güçleri, yurt genelinde asayiş ve güven sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Denizli'de, 1 ile 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apartlara yönelik operasyonlar yapıldı.

252 farklı adres kontrol edilirken, denetimlerde 55 bin 554 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı.

Kumar ve fuhuş baskınları da yapıldı

Öte yandan bir kahvehanede 5 kişinin kumar oynadığı tespit edildi ve toplam 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı.

1 şahsa ise “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

2 bin 342 TL idari para cezası uygulanan fuhuş operasyonunda ise 1 kişiye “Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etmek” suçundan adli işlem yapıldı.

78 şüpheli tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 78 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ele geçirilenler

Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızların adeta çeyiz düzdüğü görüldü.

7 adet ruhsatsız tabanca, 85 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, bir işyerinden çalınan 1 adet ovarlak makinesi, 1 adet dikiş makinesi, 1 adet elektrikli süpürge, 2 adet tost makinesi, 8 adet blender seti, 2 adet mikser, 4 adet kahve makinesi, 4 adet çay makinesi, 4 adet ütü, 1 adet saç kurutma makinesi, 25 adet tencere, 3 adet çaydanlık ve 1 adet masa sandalye seti ele geçirildi.

26 bin TL para cezası uygulandı

Geçici konaklama yerlerine ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan çalışmalarda, 8 ayrı adreste bulunan 124 apart dairesi kontrol edildi.

İHA'nın aktarımına göre; adreslerde 1 apart yetkilisine 26 bin 786 TL idari para cezası uygulandı.