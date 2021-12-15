Cezaevinden yeni çıkan 21 yaşındaki genç, kapısı açık olan apartmanın 4. katından kazan çalarken yakalandı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise hırsızı gözaltına aldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde arabada çocuğunu uyutmak için apartmandan çıkan Ozan A., kapıyı açık bıraktı.

Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen 21 yaşındaki Süleyman A., bu sırada kapısını açık gördüğü 4 katlı apartmanın 4. katına çıktı.

4. KATTAKİ KAZANI ÇALDI

Burada gözüne kazanı kestiren Süleyman A., eline alarak yavaşça aşağıya inmeye başladı. Kapıdan çıktığı sırada Ozan A. ile göz göze gelen Süleyman A., hızla kaçmaya başladı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şahsın peşine düşen Ozan A., fazla uzaklaşmadan şüpheliyi yakaladı. Arbedenin yaşandığı anda mahalle sakinleri, Ozan A.’ya yardım ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Süleyman A.’yı gözaltına alarak karakola götürdü.

Denizli'de cezaevinden çıktı hırsızlık yaptı VİDEO

"KIZIMLA ÇAY İÇERKEN AŞAĞIDA HIRSIZ VAR DEDİLER"

Ozan A.’nın kayınvalidesi Nadire Duran, şüphelinin daha önce de bu tarz olayları yaptığını belirterek, "Daha önce hırsızlık oldu ama onu yakalayamadılar. Daha sonra aldılar gittiler. Şimdi ise çocuğa bakarken kapıyı açık bırakmışlar, o anda içeriye girmiş. Ben kızımla çay içerken 'Hırsız var aşağıda' dediler ve haberim oldu. Hırsızı damadım yakaladı."dedi.